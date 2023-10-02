"Синьо-жовті" в рамках відбору Євро-2024 встигли пограти у Словаччині, Польщі і планують приймати Північну Македонію у Чехії. А завершувати відбір проти Італії будуть на ще одному новому місці.

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"Наскільки мені стало відомо якраз сьогодні, наступний домашній поєдинок збірна України проти команди Італії, швидше за все, проведе у Німеччині. Поки що це офіційно не затверджено, але, швидше за все, проти італійців збірна України зіграє у Німеччині", – заявив журналіст Ігор Циганик.

Зустріч з італійцями 20 листопада цілком може виявитися доленосною. Зараз Україна, Північна Македонія та "Скуадра Адзурра" мають по 7 очок, претендуючи на омріяне друге місце слідом за Англією.

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