"Сине-желтые" в рамках отбора Евро-2024 успели поиграть в Словакии, Польше и планируют принимать Северную Македонию в Чехии. А завершать отбор против Италии будут на еще одном новом месте.

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"Насколько мне стало известно как раз сегодня, следующий домашний поединок сборная Украины против команды Италии, скорее всего, проведет в Германии. Пока это официально не утверждено, но, скорее всего, против итальянцев сборная Украины сыграет в Германии", – заявил журналист Игорь Цыганык.

Встреча с итальянцами 20 ноября вполне может оказаться судьбоносной. Сейчас Украина, Северная Македония и "Скуадра Адзурра" имеют по 7 очков, претендуя на второе место вслед за Англией.

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