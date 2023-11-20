Матч Украина – Италия состоится сегодня, 20 ноября, в Леверкузене. Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти включил в заявку на матч против команды Сергея Реброва 23 исполнителя.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти определился с заявкой на матч против национальной сборной Украины – специалист отсеял пятерых футболистов. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Украина – Италия: заявка на решающий матч отбора Евро-2024 – Ребров отсеял трех игроков

В заявку на игру против Украины не попали Марко Карнесекки, Мануэль Лаццари, Андреа Камбьясо, Андреа Колпани и Доменико Берарди.

Заявка сборной Италии на матч против Украины:

Голкиперы: Джанлуиджи Доннарумма, Иван Проведель, Гульельмо Викарио.

Защитники: Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Алессандро Бонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Федерико Гатти, Кристиано Бираги, Джанлука Манчини.

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези, Джакомо Бонавентура, Брайан Кристанте, Жоржиньо, Федерико Кьеза, Стефан Эль-Шаарави, Маттео Политано, Николо Дзаньоло.

Форварды: Мойзе Кин, Джанлука Скамакка, Джакомо Распадори.

Матч Украина – Италия стартует 20 ноября в 21:45 по киевскому времени. Чтобы занять второе место группы С и напрямую выйти на чемпионат Европы, команде Сергея Реброва нужна только победа. Ничья или поражение подарят путевку Италии, а Украина будет играть в плей-офф Лиги наций.

Украина – Италия: анонс матча отбора Евро-2024