"Я сподіваюся, що Шевченко зробив висновки з першої гри та достукається до підопічних. Думаю, що Іспанія приїде з недооцінкою на "спущених колесах" після останніх результатів України.

Україна – Іспанія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Не буде Маліновського та Зінченка – це велика втрата в центрі поля. 10 гравців будуть за лінією м’яча і всі відбиватимуться. Можливо, вдасться відбитися. Мабуть, зіграє Шепелєв і Шапаренко. Стосовно Яремчука зараз більше розмов, аніж гри, а про ветеранів навіть говорити нічого не буду, вони самі можуть дати оцінку своїй грі.

Боятися грандів не треба. Достатньо грати в збалансований і продуманий футбол. Не можна сказати, що у нас немає виконавців, які володіють швидкісними якостями та вміють швидко перелаштовуватися в атаку. Потрібно більше вірити в себе. Отож прогнозую нічию. Нехай усі з мене посміються і покрутять пальцем біля скроні", – цитує Заховайла bookmaker-ratings.

Поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться 13 жовтня на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0.

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