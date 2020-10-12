"Проблем у гравців немає, всі відновлюються. Сьогодні буде передігрове тренування. Подивимося, як вони почуватимуться. Говорив вранці з Віктором Коваленком – в нього також жодних проблем. Тести були негативні, нікого не втратили. Готуємося за планом.

Чому завжди програємо іспанцям? Наші футболісти роблять максимум, але в Іспанії просто сильніша команда. Ми працюємо. Я знаю, що футболісти мотивовані показати хороший футбол. Ми розраховуємо на ті сили, які маємо. Маємо план на гру. Не будемо особливо розкриватися.

Коли граєш з суперником, який переважає тебе в класі, потрібно трішки змінити свою структуру оборони – зіграти компактніше, агресивніше. Іспанія дуже добре використовує фланги. Там в них якісні футболісти, які чудово грають один в один. Якщо ми зможемо перекрити ці фланги, то спробуємо дати Іспанії бій.

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Ми передивлялися перший матч з іспанцями, навіть багато разів. Однак завтрашній поєдинок буде зовсім іншим. Будуть зовсім інші гравці, тому й підготовка відрізняється. Ми не будемо використовувати персональну опіку. Проти таких футболістів цього мало – мають бути зміщення, має бути підстраховка.

Це вимагає великих затрат енергії. Головне – відновитися. Дуже багато залежатиме від фізичного стану футболістів. Нам важко проводити два поспіль матчі, а це буде вже третій. Сподіваюся, вболівальники прийдуть на стадіон, підтримають хлопців і додадуть енергії.

Хто замінить Маліновського, ще визначимо, подивимося після сьогоднішнього тренування. В мене є певні ідеї, зараз дещо відпрацюємо, а там вже побачимо, чи спрацює наш план. Іспанія дуже високо пресингує, майже не дає змоги розігрувати м'яч. Дуже організована команда, дуже якісні футболісти.

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Для кожного з гравців це шанс. В нас немає 8-9 футболістів основного складу, натомість приїхало багато гравців з U-21. У матчі з Німеччиною хлопці, проявляючи характер, викладаючись на повну, видали хороший футбол. Завтра сподіваюся побачити максимальну самовіддачу, концентрацію та бажання.

Я не можу оцінити, на якому місці в групі ми фінішуємо. Щомісяця все змінюється. Як можна говорити про рівень команди, коли немає стількох основних виконавців. Завтрашня гра з Іспанією дуже важлива, але, в першу чергу, це шанс для молодих гравців. Ми прагнули потрапити на цей рівень і потрапили сюди. Я казав, що великим успіхом буде збереження місця в Лізі А", – сказав на прес-конференції Андрій Шевченко.

Поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться 13 жовтня на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0. Після трьох турів піренейці очолюють квартет А4 з 7 балами в активі. "Синьо-жовті" перебувають на третьому місці з 3 очками.

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