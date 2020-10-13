"Я надеюсь, что Шевченко сделал выводы из первой игры и достучится до подопечных. Думаю, что Испания приедет с недооценкой на "спущенных колесах" после последних результатов Украине.

Украина – Испания: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Не будет Малиновского и Зинченко – это большая потеря в центре поля. 10 игроков будут за линией мяча и будут отбиваться. Возможно, удастся отбиться. Пожалуй, сыграет Шепелев и Шапаренко. Относительно Яремчука сейчас больше разговоров, чем игры, а о ветеранах даже говорить ничего не буду, они сами могут дать оценку своей игре.

Бояться грандов не надо. Достаточно играть в сбалансированный и продуманный футбол. Нельзя сказать, что у нас нет исполнителей, которые обладают скоростными качествами и умеют быстро перестраиваться в атаку. Нужно больше верить в себя. Поэтому прогнозирую ничью. Пусть все надо мной посмеются и покрутят пальцем у виска", – цитирует Заховайло bookmaker-ratings.

Поединок Лиги наций Украина – Испания состоится 13 октября на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом украинцев со счетом 4:0.

"Успіх без відчуття успіху". Німецькі ЗМІ – про нерви, дисципліновану Україну, фарс Бущана та шок від Олімпійського