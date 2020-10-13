"Займались у звичному режимі: після відновлення було передігрове тренування. Готуємось до збірної Іспанії. Гадаю, тут головне – добре відновитися. Якщо немає правильного відновлення, дуже важко, ти фізично не готовий. Зрештою непросто грати за два дні на третій.

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Був непростий період. Чотири дні провели на самоізоляції й майже не виходили з дому, проте зараз повертаємось до звичного графіка, тому на тренуваннях почуваюся добре. Іспанія? Це топ-збірна, і ми повинні бути зосередженими, виходити й грати на своїх найкращих властивостях. У них усі виконавці топові, тому нам слід відповідати їм на футбольному полі, аби домогтися результату", – поділився Коваленко у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня, на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0.

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