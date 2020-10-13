"Занимались в привычном режиме: после восстановления была предыгровая тренировка. Готовимся к сборной Испании. Думаю, здесь главное – хорошо восстановиться. Если нет правильного восстановления, очень тяжело, ты физически не готов. Все-таки непросто играть через каждые два дня на третий.

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Был непростой период. Четыре дня провели на самоизоляции и практически не выходили из дома, но сейчас возвращаемся к привычному графику, поэтому на тренировках чувствую себя хорошо. Испания? Это топ-сборная, и мы должны быть сконцентрированными, выходить и играть на своих лучших качествах. У них все исполнители топовые, потому нам нужно соответствовать им на футбольном поле, чтобы добиться результата", – поделился Коваленко в комментарии Shakhtar News.

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Испания состоится уже сегодня, 13 октября, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом украинцев со счетом 4:0.

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