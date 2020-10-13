Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі списком гравців, які можуть зіграти проти Іспанії у матчі 4-го туру Ліги націй.

Шевченко включив до списку 23 гравців на матч проти збірної Іспанії, повідомляє офіційний сайт УАФ. Додамо, що Валерій Бондар залишився єдиним гравцем у таборі національної команди, якого не включили до заявки.

Україна – Іспанія: анонс матчу Ліги націй УЄФА

Голкіпери: Бущан, Микита Шевченко, Різник.

Захисники: Соболь, Пластун, Забарний, Чеберко, Конопля, Миколенко, Михайліченко, Караваєв.

Півзахисники: Сидорчук, Ярмоленко, Макаренко, Марлос, Харатін, Шапаренко, Циганков, Шепелєв, Коваленко, Зубков.

Нападник: Яремчук.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня, на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0.

"Це катастрофа, доля змусила заплатити": Тассотті про скандал з Іспанією, жахливий вирок збірній України та Шевченка