Болельщики сборной Украины выбрали лучшего игрока в поединке за выход на чемпионат Европы против исландцев.

Награда "Лев матча" досталась Михаилу Мудрику – за вингера Челси проголосовали 29% болельщиков, сообщает официальный сайт награды.

Украина – Исландия – 2:1 – видео голов

Второе место в голосовании занял полузащитник Шахтера Георгий Судаков – 22%, а третья строчка досталась вингеру Жироны и автору первого гола Виктору Цыганкову – 19%.

Среди других, предпочтения фанатов разделились следующим образом: Андрей Лунин – 9%, Роман Яремчук – 6%, Виталий Миколенко – 5%, Ефим Конопля – 3%, Илья Забарный – 2%, Руслан Малиновский, Николай Матвиенко и Владимир Бражко – по 1%.

Напомним, Мудрик вышел в основе и на 84-й минуте мощным ударом принес Украине путевку на чемпионат Европы 2024 года.

Украина выцарапала путевку на Евро-2024, одержав волевую победу над Исландией