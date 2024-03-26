"Треба, щоби вони цього не відчували, а виходили і грали. Сергій Станіславович зробить все правильно, щоби гравці добре зіграли. Треба зіграти в той футбол, який дасть нам змогу пройти збірну Ісландії. Гра з Боснією? Добре, що перемогли. Треба виходити і грати.

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А що вони повинні покращити? Тут вже є тренер, який працює з ними, тому він і розкаже як це треба робити. Залишається від самих гравців вийти на поле і зіграти так, як треба. Майже кожен з гравців уже має хороший досвід виступів у єврокубках. Іноземці наші також виступають не за якісь там аутсайдери, а за команди, які дійсно чогось варті. Вони і мають довести, що вартують того статусу, в якому зараз перебувають. Це Довбик, Яремчук, Циганков, Зінченко. Треба менше розказувати, а більше робити на полі. Це найголовніше. Бо багато перед матчами розказуємо, а коли виходимо на полі, то вже не так все просто виявляється.

На мій погляд, Сергій Ребров – один із найкращих тренерів у історії збірної. Та і хлопці в порядку. Візьміть Судакова із Шахтаря. Він просто повинен виходити і показувати клас. Але не на словах, а на практиці. Це основне", – поділився Вернидуб у коментарі nv.ua.

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