"Надо, чтобы они этого не чувствовали, а выходили и играли. Сергей Станиславович сделает все правильно, чтобы игроки хорошо сыграли. Надо сыграть в тот футбол, который даст нам возможность пройти сборную Исландии. Игра с Боснией? Хорошо, что победили. Надо выходить и играть.

Украина – Исландия: Яремчук – о проблеме тренерского штаба и серьезном разговоре после игры с Боснией

А что они должны улучшить? Здесь уже есть тренер, который работает с ними, поэтому он и расскажет как это надо делать. Остается от самих игроков выйти на поле и сыграть так, как надо. Почти каждый из игроков уже имеет хороший опыт выступлений в еврокубках. Иностранцы наши также выступают не за какие-то там аутсайдеры, а за команды, которые действительно чего-то стоят. Они и должны доказать, что стоят того статуса, в котором сейчас находятся. Это Довбик, Яремчук, Цыганков, Зинченко. Надо меньше рассказывать, а больше делать на поле. Это самое главное. Потому что много перед матчами рассказываем, а когда выходим на поле, то уже не так все просто оказывается.

На мой взгляд, Сергей Ребров – один из лучших тренеров в истории сборной. Да и ребята в порядке. Возьмите Судакова из Шахтера. Он просто должен выходить и показывать класс. Но не на словах, а на практике. Это основное", – поделился Вернидуб в комментарии nv.ua.

Украина – Исландия: анонс решающего матча плей-офф за выход на Евро-2024