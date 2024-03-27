Журналіст Ігор Циганик назвав компонент, у якому збірна України зазнавала труднощів у поєдинках проти Боснії і Герцеговини та Ісландії.

"Я не зовсім розумію структуру гри збірної України. Ми забили боснійцям та ісландцям у контратаці. Ми поки що не можемо грати першим номером та зламувати оборону проти команд, які закриваються. Ребров це чудово розуміє. Має дуже багато роботи над цим компонентом.

Зірка збірної України зацікавив Ліверпуль – скаути ретельно стежать за ним, – Вацко

На контратаках грати набагато простіше, коли є Циганков та Мудрик. Вони можуть обіграти будь-якого гравця. Але ми не контролюємо гру. Ми видали гру настрою", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, збірна України кваліфікувалась на Євро-2024 та потрапила до групи E з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Для цього довелось обіграти Боснію у півфіналі плей-офф відбору (2:1) та Ісландію (2:1).

Ребров знову здивував, Анчелотті для лідера збірної України – Мудрик у космосі, та найкращий в унікальній команді не він