Журналист Игорь Цыганык назвал компонент, в котором сборная Украины испытывала трудности в поединках против Боснии и Герцеговины и Исландии.

"Я не совсем понимаю структуру игры сборной Украины. Мы забили боснийцам и исландцам в контратаке. Мы пока не можем играть первым номером и взламывать оборону против команд, которые закрываются. Ребров это прекрасно понимает. Имеет очень много работы над этим компонентом.

Звезда сборной Украины заинтересовал Ливерпуль – скауты тщательно следят за ним, – Вацко

На контратаках играть намного проще, когда есть Цыганков и Мудрик. Они могут обыграть любого игрока. Но мы не контролируем игру. Мы выдали игру настроения", – поделился Цыганык в программе Цыганик Live.

Напомним, сборная Украины квалифицировалась на Евро-2024 и попала в группу E с Бельгией, Словакией и Румынией. Для этого пришлось обыграть Боснию в полуфинале плей-офф отбора (2:1) и Исландию (2:1).

Ребров снова удивил, Анчелотти для лидера сборной Украины – Мудрик в космосе, и лучший в уникальной команде не он