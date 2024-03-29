"Емоції вже залишив на полі і після гри. Зараз вже тільки втома і неймовірна гордість за нашу країну, за нашу команду. Ця перемога якраз для нашої країни і зараз такі емоції переповнюють. Навіть важко передати словами.

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Якби не було таких виконавців, як Михайло Мудрик і Віктор Циганков, то напевно в мене не було таких шансів віддати гольові передачі. Тому можна віддати належний їм. Але, звичайно, це дуже приємно, дві гольові. Але я не думаю про свої результативні дії. В першу чергу я віддаю всього себе команді і я неймовірно щасливий, що ми перемогли.

Грали краще, ніж з Боснією? Можливо, в першу чергу можна сказати, що ми грали наче вдома при своїх трибунах. Це дуже сильно заряджає і 30 000 фанатів звичайно тебе женуть вперед, це неймовірна впевненість, коли тебе підтримують так. На виїзді було трохи важко грати, але я можу тільки подякувати такій атмосфері і сьогодні ми реально показали, напевно навіть не в першому таймі, а в другому, на що ми здатні і хто така збірна України.

Для мене це буде особливе Євро, я неймовірно чекаю на нього, і я думаю в нас є всі шанси вийти з групи. Ми вже знаємо наших суперників і будемо готуватися. Зараз переключаємось вже на ігри в чемпіонаті за клуб, а потім вже після клубу всі думки тільки про Євро будуть", – поділився Судаков у коментарі прес-службі УАФ.

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