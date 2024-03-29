"Эмоции уже оставил на поле и после игры. Сейчас уже только усталость и невероятная гордость за нашу страну, за нашу команду. Эта победа как раз для нашей страны и сейчас такие эмоции переполняют. Даже трудно передать словами.

Ребров сможет взять больше футболистов – УЕФА планирует расширить заявку на Евро-2024

Если бы не было таких исполнителей, как Михаил Мудрик и Виктор Цыганков, то наверняка у меня не было таких шансов отдать голевые передачи. Поэтому можно отдать должное им. Но, конечно, это очень приятно, две голевые. Но я не думаю о своих результативных действиях. В первую очередь я отдаю всего себя команде и я невероятно счастлив, что мы победили.

Играли лучше, чем с Боснией? Возможно, в первую очередь можно сказать, что мы играли как дома при своих трибунах. Это очень сильно заряжает и 30 000 фанатов конечно тебя гонят вперед, это невероятная уверенность, когда тебя поддерживают так. На выезде было немного тяжело играть, но я могу только поблагодарить такую атмосферу и сегодня мы реально показали, наверное даже не в первом тайме, а во втором, на что мы способны и кто такая сборная Украины.

Для меня это будет особенное Евро, я невероятно жду его, и я думаю у нас есть все шансы выйти из группы. Мы уже знаем наших соперников и будем готовиться. Сейчас переключаемся уже на игры в чемпионате за клуб, а потом уже после клуба все мысли только о Евро будут", – поделился Судаков в комментарии пресс-службе УАФ.

Евро-2024: Украина в пятерке андердогов, высокие шансы на плей-офф, два очевидных фаворита на трофей