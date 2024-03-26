Головний тренер збірної України Сергій Ребров обрав гравців, які виборюватимуть право зіграти на чемпіонаті Європи-2024 у битві з Ісландією.

До заявки на гру з Ісландією потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ. Віктор Циганков таки відновився від пошкодження та отримав місце у списку, а Караваєв, Попов, Піхальонок, Гуцуляк та Сікан залишились поза заявкою.

Україна – Ісландія: пресконференція Реброва перед фіналом за Євро – Циганков, ризикована схема і шкода від ідеї Шевченка

Голкіпери: Бущан, Трубін, Лунін.

Захисники: Конопля, Михайліченко, Таловєров, Забарний, Миколенко, Бондар, Тимчик, Матвієнко.

Півзахисники: Сидорчук, Шапаренко, Судаков, Маліновський, Мудрик, Бражко, Циганков, Зінченко, Зубков.

Нападники: Довбик, Яремчук, Ванат.

Нагадаємо, вже сьогодні, 26-го березня, відбудеться вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між Україною та Ісландією. Гра відбудеться у польському Вроцлаві, початок о 21:45.

Україна – Ісландія: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024 – залишився останній крок