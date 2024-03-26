Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал игроков, которые будут бороться за право сыграть на чемпионате Европы-2024 в битве с Исландией.

Цыганков и Зинченко на тренировке сборной Украины / фото: А. Ющак

В заявку на игру с Исландией попали 23 игрока, сообщает официальный Telegram-канал УАФ. Виктор Цыганков таки восстановился от повреждения и получил место в списке, а Караваев, Попов, Пихаленок, Гуцуляк и Сикан остались вне заявки.

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Голкиперы: Бущан, Трубин, Лунин.

Защитники: Конопля, Михайличенко, Таловеров, Забарный, Миколенко, Бондарь, Тымчик, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Шапаренко, Судаков, Малиновский, Мудрик, Бражко, Цыганков, Зинченко, Зубков.

Нападающие: Довбик, Яремчук, Ванат.

Напомним, уже сегодня, 26-го марта, состоится решающий матч за выход на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Игра состоится в польском Вроцлаве, начало в 21:45.

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