– Вы говорили, что матч с Боснией (2:1) был для вас самым эмоциональным в карьере. Как сегодня?

– Я сказал, что матч в Боснии был самым эмоциональным? Думаю, он был самым тяжелым, потому что на кону стояло очень много. Я благодарен ребятам, что в последние 5 минут они перехватили инициативу и вырвали эту игру. Сегодня, считаю, тоже был очень сложный матч, но, по моему мнению, Украина контролировала игру. К сожалению, первыми пропустили гол, но создавали моменты и понимали, благодаря чему мы хотим победить.

Украина – Исландия – 2:1 – видео голов и обзор матча

– Пропущенный гол – это ошибка центрхавов, или Альберт Гудмундссон показал что-то такое, с чем не смогли справиться игроки?

– Для меня сейчас это неинтересно. Мы разберем этот эпизод. К сожалению, мы пропустили, но для меня очень важно, как мы реагировали на эту ошибку. Старались идти вперед и создавали моменты. Считаю, что сборная Украины победила по игре.

В перерыве матча мы несколько подкорректировали, но очень важно, что сами игроки были очень недовольны игрой, которую они показывали. Они действительно разговаривали на повышенных тонах. Может, это и помогло. Все понимали цену этой победы. То, что мы сделали во втором тайме – заслуга всех, кто был в раздевалке.

– Вы – тренер сборной Украины с наибольшим количеством волевых побед. Это уже четвертая. Как так получается?

– Не знаю. К сожалению, мы очень часто пропускаем первыми. Это плохо, но хорошо, что мы быстро реагируем.

– Сегодня удачный день для украинского футбола. Юношеская сборная Украины вышла на Евро, а молодежная победила. Насколько вы довольны прогрессом этих команд? Насколько вы довольны процессом построения футбольной вертикали?

– Это только первый шаг– все впереди. Я благодарен тренерам и игрокам, я смотрел их матчи. Я видел команду в этих играх. Это очень важно для нас на будущее.

– Что дальше? Будете отдыхать?

– Нет. Буду смотреть игры. Буду смотреть наших футболистов, которые играют за рубежом, которые играют в Украине. Сегодня, наверное, нас все будут приветствовать, а завтра уже будет нужно готовиться и думать о Евро. Наша работа сейчас – просматривать много игроков, соперников и готовиться к Евро.

– Сегодня чувствовалось, будто дома?

– Да. Я благодарен болельщикам, что поддерживали нас после пропущенного гола и помогали нам. Эта победа – и их победа, – сказал Сергей Ребров в эфире и их победа сказал Сергей Ребров в эфире Суспільного.

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