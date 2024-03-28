Поєдинок Україна – Ісландія (2:1), який відбувся 26 березня у Вроцлаві, таки не минув без скандалу.

На початку гри Україна – Ісландія один із працівників стадіону Тарчинський Арена у Вроцлаві забрав з сектора, де були вболівальники "синьо-жовтих", прапор зі символікою Азову.

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На ньому також був зображений Дмитро Лінський – представник колективу WTF ("Металіст"), який загинув, захищаючи Україну, під час виконання бойового завдання у Маріуполі. Банер таки вдалося повернути, але лише після втручання делегата матчу.

Нагадаємо, перемогу "синьо-жовтим" над Ісландією принесли голи Віктора Циганкова і Михайла Мудрика. Матч у Вроцлаві відвідали понад 100 представників родин полеглих Героїв України, які в мирному житті були футбольними фанатами.