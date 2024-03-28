Поединок Украина – Исландия (2:1), который состоялся 26 марта во Вроцлаве, таки не прошел без скандала.

В начале игры Украина – Исландия один из сотрудников стадиона Тарчинский Арена во Вроцлаве забрал из сектора, где были болельщики "сине-желтых", флаг с символикой Азова.

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На нем также был изображен Дмитрий Линский – представитель коллектива WTF ("Металлист"), который погиб, защищая Украину, во время выполнения боевого задания в Мариуполе. Баннер таки удалось вернуть, но только после вмешательства делегата матча.

Напомним, победу "сине-желтым" над Исландией принесли голы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика. Матч во Вроцлаве посетили более 100 представителей семей павших Героев Украины, которые в мирной жизни были футбольными фанатами.