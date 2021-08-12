Украинская ассоциация футбола начала продавать пропуска на поединок отбора на Мундиаль в Катаре против сборной Франции.

Стартовала продажа билетов на матч Украина – Франция 4 сентября, сообщает официальный сайт УАФ.

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Пропуска продают в двух сегментах – public (250-1000 грн) и business (1500-5000 грн). Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Пропуска на матч будут именными. Все болельщики из-за пандемии COVID-19 будут обязаны соблюдать все санитарные нормы и правила.

К слову, матч 5-го туру отбора примет столичный НСК Олимпийский. Начало поединка в 22:00. В данный момент в группе D квалификации на ЧМ-2022 сыграли 3 тура: Франция (7 очков) и Украина (3 пункта) лидируют.

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