Україна – Франція: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна в рамках відбору до ЧС-2022 приймає збірну Франції. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч відбору ЧС-2022 Україна – Франція розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналах "Футбол 1" і ТРК "Україна", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Україна – Франція: анонс матчу відбору ЧС-2022
Стартові склади
Україна: Пятов – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко – Ярмоленко, Циганков – Яремчук
Запасні: Бойко, Різник, Соболь, Сирота, Сидорчук, Маліновський, Зубков, Макаренко, Корнієнко, Качараба, Сікан, Караваєв
Франція: Льоріс – Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь – Чуамені, Погба, Рабйо – Коман, Грізманн, Марсьяль
Запасні: Манданда, Меньян, Варан, Мукієле, Діабі, Гендузі, Верету, Бензема, Лангле, Тео Ернандес
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