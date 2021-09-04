Украина – Франция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина в рамках отбора к ЧМ-2022 принимает сборную Франции. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч отбора ЧМ-2022 Украина – Франция начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на каналах "Футбол 1" и ТРК "Украина", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Украина – Франция: анонс матча отбора ЧМ-2022
Стартовые составы
Украина: Пятов – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук
Запасные: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев
Франция: Льорис – Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь – Чуамени, Погба, Рабьо – Коман, Гризманн, Марсьяль
Запасные: Манданда, Меньян, Варан, Мукиеле, Диаби, Гендузи, Верету, Бензема, Лангле, Тэо Ернандес
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