Україна – Франція: Шапаренко розплакався після дебютного гола за "синьо-жовтих"
22:39 - Читать на русском
Півзахисник головної команди країни Микола Шапаренко надовго запам'ятає 4 вересня і матч Україна – Франція.
Антоні Марсьяль 50’
50’ Антоні Марсьяль
На 45-й хвилині зустрічі з чемпіонами світу 22-річний хавбек відзначився результативним шедевральним ударом у ворота Льоріса, вивівши Україну вперед.
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Для самого Миколи це був перший гол за головну команди країни. Під час святкування забитого м'яча Шапаренко не стримував емоцій та навіть по-чоловічому розплакався.
Зауважимо, поєдинок проти Франції у 5-му турі відбору до ЧС-2022 став для Миколи Шапаренка 19-м у синьо-жовтій футболці.
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