На 45-й хвилині зустрічі з чемпіонами світу 22-річний хавбек відзначився результативним шедевральним ударом у ворота Льоріса, вивівши Україну вперед.

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Для самого Миколи це був перший гол за головну команди країни. Під час святкування забитого м'яча Шапаренко не стримував емоцій та навіть по-чоловічому розплакався.

Зауважимо, поєдинок проти Франції у 5-му турі відбору до ЧС-2022 став для Миколи Шапаренка 19-м у синьо-жовтій футболці.

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