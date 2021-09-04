На 45-й минуте встречи с чемпионами мира 22-летний хавбек отметился результативным шедевральным ударом в ворота Льориса, выведя Украину вперед.

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Для самого Николая это был первый гол за главную команду страны. Во время празднования забитого мяча Шапаренко не сдерживал эмоций и даже по-мужски расплакался.

Заметим, поединок против Франции в 5-м туре отбора к ЧМ-2022 стал для Николая Шапаренко 19-м в сине-желтой футболке.

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