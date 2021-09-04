Украина – Франция: Шапаренко расплакался после дебютного гола за "сине-желтых"
22:48 - Читати українською
Полузащитник главной команды страны Николай Шапаренко надолго запомнит 4 сентября и матч Украина – Франция.
Антони Марсьяль 50’
50’ Антони Марсьяль
На 45-й минуте встречи с чемпионами мира 22-летний хавбек отметился результативным шедевральным ударом в ворота Льориса, выведя Украину вперед.
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Для самого Николая это был первый гол за главную команду страны. Во время празднования забитого мяча Шапаренко не сдерживал эмоций и даже по-мужски расплакался.
Заметим, поединок против Франции в 5-м туре отбора к ЧМ-2022 стал для Николая Шапаренко 19-м в сине-желтой футболке.
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