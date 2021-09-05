"Нам не вистачало руху в матчі проти України, а в першому таймі суперник навіть в окремих аспектах був агресивнішим. Потрібно знайти причини такого невдалого виступу. Думаю, поспілкуємося всередині команди незабаром, щоб усе з'ясувати.

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Щодня ми працюємо на тренуваннях, викладаємося з усіх сил. Головне завдання на найближчий час – зберегти єдність колективу. Тільки спільними зусиллями ми зможемо прийти до нових перемог. Потрібно попрацювати над взаєморозумінням, і успіх швидко прийде", – наводить слова фулбека L'Equipe.

Нагадаємо, що напередодні збірна Франції не змогла перемогти в другому матчі відбору поспіль. Підопічні Дідьє Дешама, однак, лідирують у групі D кваліфікації, маючи в активі 9 очок.

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