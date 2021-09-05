"Нам не хватало движения в матче против Украины, а в первом тайме соперник даже в отдельных аспектах был более агрессивным. Нужно найти причины такого неудачного выступления. Думаю, пообщаемся внутри команды вскоре, чтобы все выяснить.

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Каждый день мы работаем на тренировках, выкладываемся изо всех сил. Главная задача на ближайшее время – сохранить единство коллектива. Только совместными усилиями мы сможем прийти к новым победам. Нужно поработать над взаимопониманием, и успех быстро придет", – приводит слова фулбека L'Equipe.

Напомним, что накануне сборная Франции не смогла победить во втором матче отбора подряд. Подопечные Дидье Дешама, однако, лидируют в группе D квалификации, имея в активе 9 очков.

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