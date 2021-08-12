Захисник Баварії та збірної Франції травмував щиколотку, тому найближчий місяць проведе без футболу, повідомляє Kicker.

Україна – Франція: стартував продаж квитків на матч кваліфікації до ЧС-2022

Це означає, що Павар пропустить матчі національних збірних, які відбудуться на початку вересня. Зокрема, Франції належить провести виїзний поєдинок відбору на ЧС-2022 проти України. Гра відбудеться 4 вересня на столичному НСК Олімпійський.

Нагадаємо, що збірна України у відборі на катарський чемпіонат світу веде боротьбу в групі D. Після трьох матчів "синьо-жовті" набрали три очки і посідають друге місце, але решта команд, крім Франції, провели менше поєдинків.

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