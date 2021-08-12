Защитник Баварии и сборной Франции травмировал лодыжку, поэтому ближайший месяц проведет без футбола, сообщает Kicker.

Украина – Франция: стартовала продажа билетов на матч квалификации к ЧМ-2022

Это означает, что Павар пропустит матчи национальных сборных, которые состоятся в начале сентября. В частности, Франции предстоит провести выездной поединок отбора на ЧМ-2022 против Украины. Игра состоится 4 сентября на столичном НСК Олимпийский.

Напомним, что сборная Украины в отборе на катарский чемпионат мира ведет борьбу в группе D. После трех матчей "сине-желтые" набрали три очка и занимают второе место, но остальные команды, кроме Франции, провели меньше матчей.

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