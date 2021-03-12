Дебютний у відборі на чемпіонат світу домашній поєдинок підопічні Андрія Шевченка зіграють під наглядом румунської бригади суддів.

Першу домашню зустріч збірної України у відборі до чемпіонату світу 2022 року проти Фінляндії розсудить 36-річний румун Іштван Ковач, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На лініях йому допомагатимуть Василе Марінеску та Міхай Артене. Четвертий суддя — Овідіу Хацеган. Делегат ФІФА — Єва Гаєвська (Польща). Суддівський спостерігач — Уїльям Янг (Шотландія).

До слова, Ковач вже має досвід роботи з "синьо-жовтими" – у вересні 2014 року він судив товариський матч між збірними України та Молдови (1:0) у Києві.

Нагадаємо, поєдинок проти фінів відбудеться 28 березня у Львові на Арені Львів.

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