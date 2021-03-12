Дебютный в отборе на чемпионат мира домашний поединок подопечные Андрея Шевченко сыграют под наблюдением румынской бригады судей.

Первую домашнюю встречу сборной Украины в отборе к чемпионату мира 2022 года против Финляндии рассудит 36-летний румын Иштван Ковач, сообщает официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Василе Маринеску и Михай Артене. Четвертый судья – Овидиу Хацеган. Делегат ФИФА – Ева Гаевская (Польша). Судейский наблюдатель – Уильям Янг (Шотландия).

К слову, Ковач уже имеет опыт работы с "сине-желтыми" – в сентябре 2014 года он судил товарищеский матч между сборными Украины и Молдовы (1:0) в Киеве.

Напомним, поединок против финнов состоится 28 марта во Львове на Арене Львов.

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