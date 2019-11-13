Україна – Естонія: Миколенко відновився і готовий допомогти команді Шевченка

Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів про своє самопочуття та мотивацію на матч з Сербією.

"У мене все чудово, тренуюся в загальній групі. Готуюсь до першої гри і буду намагатися потрапити в стартовий склад.

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Стосунки між гравцями Динамо та Шахтаря? Все добре. Нічого не можу сказати з цього приводу.

Мотивація на матч проти Сербії? Потрібно взяти мінімум одне очко, щоб потрапити в першу корзину при жеребкуванні Євро-2020", цитує Миколенка dynamomania.

Нагадаємо, 14 листопада українці проведуть спаринг проти Естонії, а через три дні зіграють із сербами в рамках кваліфікації на Євро-2020.

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