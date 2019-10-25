Україна – Естонія: стартував продаж квитків на товариський матч

Офіційні перепустки на останній домашній матч збірної України у цьому році можна вже придбати онлайн.

Сьогодні, 25 жовтня, стартував продаж квитків на завершальну домашню гру національної збірної України у цьому році проти Естонії, повідомляє УАФ. Вартість квитків варіюється від 70 до 500 гривень. Вже традиційно, перепустки на матч можна замовити виключно на сайті Ticketsbox.com.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 14 листопада у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена. Початок футбольного дійства о 19:00.

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До слова, аби придбати квиток – необхідно зареєструватись на сайті. Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі електронні квитки для кожної особи окремо. Окрім того, одна особа зможе придбати не більше чотирьох перепусток. Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Продаж квитків у касах Славутич-Арени розпочнеться на початку листопада.

Збірна України достроково виборола право зіграти на чемпіонаті Європи-2020. 17 листопада українці проведуть останню гру у групі В проти команди Сербії на виїзді.

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