toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Україна – Естонія: стартував продаж квитків на товариський матч

18:07 625
Україна – Естонія: стартував продаж квитків на товариський матч
Збірна України / Фото з відкритих джерел

Офіційні перепустки на останній домашній матч збірної України у цьому році можна вже придбати онлайн.

 

Сьогодні, 25 жовтня, стартував продаж квитків на завершальну домашню гру національної збірної України у цьому році проти Естонії, повідомляє УАФ. Вартість квитків варіюється від 70 до 500 гривень. Вже традиційно, перепустки на матч можна замовити виключно на сайті Ticketsbox.com.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 14 листопада у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена. Початок футбольного дійства о 19:00.

Збірна України піднялася на три позиції в оновленому рейтингу ФІФА

До слова, аби придбати квиток – необхідно зареєструватись на сайті. Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі електронні квитки для кожної особи окремо. Окрім того, одна особа зможе придбати не більше чотирьох перепусток. Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Продаж квитків у касах Славутич-Арени розпочнеться на початку листопада.

Збірна України достроково виборола право зіграти на чемпіонаті Європи-2020. 17 листопада українці проведуть останню гру у групі В проти команди Сербії на виїзді.

Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
квитки на футбол Україна - Естонія Славутич-Арена Естонія Естонія Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
17
хв
Майнц
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук