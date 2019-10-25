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Украина – Эстония: стартовала продажа билетов на товарищеский матч

18:11 61 Читати українською
Украина – Эстония: стартовала продажа билетов на товарищеский матч
Сборная Украины / Фото из открытых источников

Официальные пропуска на последний домашний матч сборной Украины в этом году можно уже приобрести онлайн.

 

Сегодня, 25 октября, стартовала продажа билетов на завершающую домашнюю игру национальной сборной Украины в этом году против Эстонии, сообщает УАФ. Стоимость билетов варьируется от 70 до 500 гривен. Уже традиционно, пропуска на матч можно приобрести только на сайте Ticketsbox.com.

Напомним, поединок состоится 14 ноября в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Начало футбольного действа в 19:00.

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К слову, чтобы приобрести билет – необходимо зарегистрироваться на сайте. После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все электронные билеты для каждого человека в отдельности. Кроме того, один человек сможет приобрести не более четырех пропусков. Билеты обмену и возврату не подлежат.

Продажа билетов в кассах Славутич-Арены начнется в начале ноября.

Сборная Украины досрочно завоевала право сыграть на чемпионате Европы-2020. 17 ноября украинцы проведут последнюю игру в группе В против команды Сербии на выезде.

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билеты на футбол Украина - Эстония Славутич-Арена Эстония Эстония Сборная Украины
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