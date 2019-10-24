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Збірна України піднялася на три позиції в оновленому рейтингу ФІФА

11:52 4511 Читать на русском
Збірна України піднялася на три позиції в оновленому рейтингу ФІФА
Збірна України / Футбол 24

Національна збірна України досягла прогресу в рейтингу, який сьогодні оновила ФІФА.

Після вдалих матчів відбору до Євро-2020 проти Литви та Португалії команда Андрія Шевченка піднялася на три позиції, випередивши збірну США – тепер "синьо-жовті" посідають 22 місце в рейтингу ФІФА. Зазначимо, що на одну позицію вище перебуває збірна Польщі, а топ-20 замикає Сенегал.

Три гравці збірної України входять до топ-100 рейтингу УЄФА

Перша четвірка рейтингу залишилася без змін – Бельгія, Франція, Бразилія та Англія. У топ-5 увійшла збірна Уругваю, яка випередила Португалію.

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