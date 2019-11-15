Україна – Естонія: Сидорчук здійснив мрію у товариському матчі

Півзахисник Динамо та збірної України Сергій Сидорчук залишився в захваті від спарингу з Естонією (1:0).

"Було приємно грати вдома. У Запоріжжі я починав кар'єру, довго жив тут. Спасибі вболівальникам, що прийшли і підтримали.

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Я вже розповідав, як колись давно тут грала молодіжна збірна, і я спостерігав за ними у статусі глядача. Повернутися в статусі гравця національної команди було мрією", – цитує Сидорчука footballua.tv.

Нагадаємо, 17 листопада підопічні Андрія Шевченка зустрінуться зі збірною Сербії в рамках останнього матчу кваліфікації до Євро-2020. Національна команда України вже достроково гарантувала собі вихід у фінальну частину турніру.

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