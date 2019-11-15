Украина – Эстония: Сидорчук осуществил мечту в товарищеском матче

Полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук остался в восторге от спарринга с Эстонией (1:0).

"Было приятно играть дома. В Запорожье я начинал карьеру, долго жил здесь. Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали.

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Я уже рассказывал, как когда-то давно здесь играла молодежная сборная, и я наблюдал за ними в статусе зрителя. Вернуться в статусе игрока национальной команды было мечтой", – цитирует Сидорчука footballua.tv.

Напомним, 17 ноября подопечные Андрея Шевченко встретятся со сборной Сербии в рамках последнего матча квалификации к Евро-2020. Национальная команда Украины уже досрочно гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

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