Україна – Естонія: розклад заходів напередодні товариського матчу

Збірна України проведе зустріч з уболівальниками та представниками ЗМІ перед товариським матчем проти Естонії.

Прес-конференція головного тренера та гравця збірної України розпочнеться в конференц-залі НСК Олімпійський 13 листопада о 16:00, інформує офіційний сайт УАФ.

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Через півгодини після спілкування з пресою гравці "синьо-жовтих" вийдуть на поле головної арени країни для завершального тренування перед товариським поєдинком проти естонців. Як і належить, перші 15 хвилин заняття будуть відкритими для представників ЗМІ.

Після тренування делегація збірної України повернеться до готелю "Опера", а звідти вирушить до аеропорту "Бориспіль", звідки запланований виліт до Запоріжжя.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка готується до товариського матчу проти Естонії (14 листопада), який відбудеться в Запоріжжі, та завершального туру відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада).

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