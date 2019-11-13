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Украина – Эстония: расписание мероприятий накануне товарищеского матча

06:00 155 Читати українською
Украина – Эстония: расписание мероприятий накануне товарищеского матча
Андрей Шевченко / УАФ

Сборная Украины проведет встречу с болельщиками и представителями СМИ перед товарищеским матчем против Эстонии.

 

Пресс-конференция главного тренера и игрока сборной Украины начнется в конференц-зале НСК Олимпийский 13 ноября в 16:00, информирует официальный сайт УАФ.

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Через полчаса после этого игроки "сине-желтых" выйдут на поле главной арены страны для завершающей тренировки перед товарищеским поединком против эстонцев. Как и положено, первые 15 минут занятия будут открытыми для представителей СМИ.

После тренировки делегация сборной Украины вернется в гостиницу "Опера", а оттуда отправится в аэропорт "Борисполь", откуда запланирован вылет в Запорожье.

Напомним, команда Андрея Шевченко готовится к товарищескому матчу против Эстонии (14 ноября), который пройдет в Запорожье, и заключительного тура отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября).

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