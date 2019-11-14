Україна – Естонія: Іванісеня дебютував за національну команду

Півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня дебютував у складі збірної України в товариському поєдинку проти команди Естонії.

Хавбек луганців у перерві замінив капітана київського Динамо Сергія Сидорчука. Іванісеня став 299-м гравцем в історії "синьо-жовтих", відзначив журналіст Артур Валерко в своєму твіттері.

Україна – Естонія: онлайн-трансляція матчу

25-річний півзахисник, який є вихованцем Шахтаря, став одним із відкриттів УПЛ у сезоні 2019/20. Іванісеня є основним виконавцем у Зорі Віктора Скрипника. У його активі вже 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Раніше Дмитро Іванісеня грав у складі збірних U-16 та U-21.