Украина – Эстония: Иванисеня дебютировал за национальную команду

Полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском поединке против команды Эстонии.

Хавбек луганчан в перерыве заменил капитана киевского Динамо Сергея Сидорчука. Иванисеня стал 299-м игроком в истории "сине-желтых", отметил журналист Артур Валерко в своем твиттере.

Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча

25-летний полузащитник, который является воспитанником Шахтера, стал одним из открытий УПЛ в сезоне 2019/20. Иванисеня является основным исполнителем в Заре Виктора Скрипника. В его активе уже 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

Ранее Дмитрий Иванисеня играл в составе сборных U-16 и U-21.