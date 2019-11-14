toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА - ЭСТОНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Украина – Эстония: Иванисеня дебютировал за национальную команду

20:56 41 Читати українською
Украина – Эстония: Иванисеня дебютировал за национальную команду
Дмитрий Иванисеня / Footboom

Полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском поединке против команды Эстонии.

Товарищеские матчи
Украина
1
1 : 0
0
Эстония
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

Хавбек луганчан в перерыве заменил капитана киевского Динамо Сергея Сидорчука. Иванисеня стал 299-м игроком в истории "сине-желтых", отметил журналист Артур Валерко в своем твиттере.

Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча

25-летний полузащитник, который является воспитанником Шахтера, стал одним из открытий УПЛ в сезоне 2019/20. Иванисеня является основным исполнителем в Заре Виктора Скрипника. В его активе уже 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

Ранее Дмитрий Иванисеня играл в составе сборных U-16 и U-21.

blog_ava
Малиновский не прогрессирует в Аталанте – упрямый Гасперини, проблемы украинца и сенсационный инсайд по трансферу
12:00
1287
Теги
Заря Заря Украина Украина Сборная Украины Дмитрий Иванисеня Дмитрий Иванисеня Украина - Эстония
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
14
мин
Украина U-21
18:30
Дания U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук