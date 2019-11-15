Україна – Естонія: чарівна дівчина Луніна з яскравим плакатом підтримала свого коханого у матчі за збірну

Голкіпер збірної України Андрій Лунін не обійшовся без персональної підтримки на товариському матчі проти Естонії (1:0).

Анастасія Томазова, обраниця гравця Вальядоліда, приїхала у Запоріжжя, щоб повболівати за коханого, який отримав рідкісний шанс зіграти за збірну.

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Дівчина підготувалася і прийшла на трибуни Славутич Арени з плакатом Луніна. Андрій отримав не надто багато роботи у матчі проти Естонії, тому міг сповна насолодитися палкою підтримкою своєї половинки.

Нагадаємо, матч проти естонців став для Луніна п'ятим у складі національної збірної України, востаннє він виходив у основі команди Шевченка на спаринг проти Нігерії (10 вересня).

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