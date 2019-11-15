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Україна – Естонія: чарівна дівчина Луніна з яскравим плакатом підтримала свого коханого у матчі за збірну

18:37 658 Читать на русском
Україна – Естонія: чарівна дівчина Луніна з яскравим плакатом підтримала свого коханого у матчі за збірну
Андрій Лунін з дівчиною / Фото УАФ

Голкіпер збірної України Андрій Лунін не обійшовся без персональної підтримки на товариському матчі проти Естонії (1:0).

Товариські матчі
Україна
1
1 : 0
0
Естонія
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

Анастасія Томазова, обраниця гравця Вальядоліда, приїхала у Запоріжжя, щоб повболівати за коханого, який отримав рідкісний шанс зіграти за збірну.

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Дівчина підготувалася і прийшла на трибуни Славутич Арени з плакатом Луніна. Андрій отримав не надто багато роботи у матчі проти Естонії, тому міг сповна насолодитися палкою підтримкою своєї половинки.

Нагадаємо, матч проти естонців став для Луніна п'ятим у складі національної збірної України, востаннє він виходив у основі команди Шевченка на спаринг проти Нігерії (10 вересня).

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️️

Допис, поширений A️L️ (@nastasica13)

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Теги
Збірна України Дівчата футболістів футбольні фанати Андрій Лунін Андрій Лунін Україна - Естонія Україна Україна
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