Украина – Эстония: очаровательная девушка Лунина с ярким плакатом поддержала своего любимого в матче за сборную

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не обошелся без персональной поддержки на товарищеском матче против Эстонии (1:0).

Анастасия Томазова, избранница игрока Вальядолида, приехала в Запорожье, чтобы поболеть за любимого, который получил редкий шанс сыграть за сборную.

Украина – Эстония: яркая поддержка трибун, гимн с мурашками для дебютанта, благодарность героя – топ-кадры из Запорожья

Девушка подготовилась и пришла на трибуны Славутич Арены с плакатом Лунина. Андрей получил не слишком много работы в матче против Эстонии, поэтому мог сполна насладиться страстной поддержкой своей половинки.

Напомним, матч против эстонцев стал для Лунина пятым в составе национальной сборной Украины, в последний раз он выходил в основе команды Шевченко на спарринг против Нигерии (10 сентября).

"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії