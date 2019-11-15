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Украина – Эстония: очаровательная девушка Лунина с ярким плакатом поддержала своего любимого в матче за сборную

18:40 200 Читати українською
Украина – Эстония: очаровательная девушка Лунина с ярким плакатом поддержала своего любимого в матче за сборную
Андрей Лунин с девушкой / Фото УАФ

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не обошелся без персональной поддержки на товарищеском матче против Эстонии (1:0).

Товарищеские матчи
Украина
1
1 : 0
0
Эстония
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

Анастасия Томазова, избранница игрока Вальядолида, приехала в Запорожье, чтобы поболеть за любимого, который получил редкий шанс сыграть за сборную.

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Девушка подготовилась и пришла на трибуны Славутич Арены с плакатом Лунина. Андрей получил не слишком много работы в матче против Эстонии, поэтому мог сполна насладиться страстной поддержкой своей половинки.

Напомним, матч против эстонцев стал для Лунина пятым в составе национальной сборной Украины, в последний раз он выходил в основе команды Шевченко на спарринг против Нигерии (10 сентября).

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️️

Допис, поширений A️L️ (@nastasica13)

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18:30
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футбольные фанаты Сборная Украины Девушки футболистов Андрей Лунин Андрей Лунин Украина - Эстония Украина Украина
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