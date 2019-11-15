Україна – Естонія: яскрава підтримка трибун, гімн з мурашками для дебютанта, подяка героя – найкращі кадри з Запоріжжя

"Синьо-жовті" зуміли вирвати мінімальну перемогу над Естонією в товариському матчі на Слувутич-Арені (1:0). Пропонуємо насолодитися найяскравішими миттєвостями вечора.

Збірна України вперше в історії приймала суперника в Запоріжжі. Відкрито восьме домашнє місто в історії головної команди країни. Атмосфера перед матчем була святковою.

Експериментальний склад "синьо-жовтих" у ролі капітана на гру вивів Андрій Ярмоленко. Для вінгера Вест Хема цей поєдинок став 85-м у футболці збірної.

Андрій Шевченко, кутаючись від холоду, виглядав сконцентрованим на спарингу.

Гімн України перед матчем довірили виконати Гайтані.

Наші хлопці співали з руками на серці під перфоманс трибун. У дебютанта збірної побігли мурашки по шкірі від виконання гімну.

Найгучніше вболівав фан-сектор. Там розтягнули великий прапор України – було ефектно.

Також фанати збірної України вивісили красномовний банер: "Герої не вмирають, не гине справа їх, бо прапор підіймають руки молодих".

Не обійшлося без "запальної" підтримки на секторі.

А в трансляцію на старті зустрічі потрапив зовсім інший незрозумілий банер з образами. Щоправда, провисів він не більше двох хвилин.

Андрій Ярмоленко тягнув команду за собою, проявляв лідерські якості, генерував моменти.

На протилежному фланзі Віктор Циганков створював проблеми капітану естонців Камсу.

Артем Бєсєдін намагався скористатися своїм шансом, щоб довести, що він не гірший за основних форвардів збірної.

Незвичний центр поля з Сергієм Сидорчуком, Євгеном Шаховим і Віктором Коваленком працював у поті чола.

Хавбек Лечче провів перший матч за збірну з 2017-го року, але навіть приміряв капітанську пов'язку після заміни Ярмоленка.

Згодом в опорній зоні з'явився 299-й дебютант збірної України Дмитро Іванісеня. Цифра 13 на футболці його не бентежила, хвилювання не було, а тренер похвалив півзахисника Зорі.

Водночас трибуни Славутич-Арени продовжували активно підтримувати улюбленців. Регулярно пробивалося знамените "Путін – х##ло..." На матч приїхали вболівальники з багатьох міст, зокрема з окупованого Луганська.

Камери зуміли вихопити на трибунах декількох естонських вболівальників.

Артем Шабанов отримав болючий удар в обличчя з розсіченням, але продовжив самовіддано боротися.

А от Андрій Лунін мерз і відверто нудьгував. Справжньої ігрової практики молодий голкіпер не мав – суперник був пасивним.

Долю поєдинку в компенсований час вирішив третій вчорашній капітан. Роман Безус отримав у спадок пов'язку та авторитетно взяв на себе відповідальність використати останній шанс.

Удар зі штрафного, рикошет і гол!!! Естонський голкіпер у розпачі, а Україна святкує!

Безус приймає вітання від партнерів. Роман зізнається: "Мій штрафний – це імпровізація та фарт".

Радість на Славутич-Арені.

Герой зустрічі дякує вболівальникам за гарячу підтримку.

Підсумковий рахунок – 1:0 на нашу користь!

Фото: 061.ua (1-8, 14, 20-25), flickr.com/Jana Pipar (10-13, 15-19)

Україна – Естонія: 3-й капітан добуває перемогу з львівськими нотками – команда Шевченка розчаровує, але фарт не покидає