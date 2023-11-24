"Найвідоміший боснійський гравець – Едін Джеко, який виступає за турецький Фенербахче. Але в збірній є ще дуже хороші футболісти, які грають у Європі.

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Вони агресивні, дуже збиті, фізично сильні, витривалі. Я не скажу, що вони грають тактично. Це більш атлетичний футбол, а не тактичний.

Зручний-незручний суперник – я в це не вірю. Є футболісти, є настрій. Я думаю, що тренер збірної України Сергій Ребров знає, як грати. Я впевнений, що він уже почав вивчати Боснію і підготує якийсь план. І все в нас вийде. Я вірю в це!", – цитує Пятова NV.

Нагадаємо, за результатами жеребкування плей-офф Ліги націй збірна України має зіграти спочатку з Боснією, а у разі проходу далі з переможцем пари Ісландія – Ізраїль.

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