Украина – Босния: Пятов назвал сильные стороны соперника команды Реброва в плей-офф Лиги наций
Бывший голкипер национальной сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от полуфинальной встречи плей-офф Лиги наций, где подопечные Сергея Реброва сойдутся с Боснией.
"Самый известный боснийский игрок - Эдин Джеко, выступающий за турецкий Фенербахче. Но у сборной есть еще очень хорошие футболисты, играющие в Европе.
Украина – Босния: Маркевич озвучил главный козырь подопечных Реброва в полуфинале плей-офф Лиги наций
Они агрессивны, очень сбиты, физически сильны, выносливы. Я не скажу, что они тактически играют. Это более атлетический футбол, чем тактический.
Удобный неудобный соперник – я в это не верю. Есть футболисты, есть настроение. Я думаю, что тренер сборной Украины Сергей Ребров знает, как играть. Я уверен, что он уже начал учить Боснию и подготовит какой-то план. И все у нас получится. Я верю в это!", – цитирует Пятова NV.
Напомним, по результатам жеребьевки плей-офф Лиги наций сборная Украины должна сыграть сначала с Боснией, а в случае прохода дальше с победителем пары Исландия – Израиль.
Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных