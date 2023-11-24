"Самый известный боснийский игрок - Эдин Джеко, выступающий за турецкий Фенербахче. Но у сборной есть еще очень хорошие футболисты, играющие в Европе.

Украина – Босния: Маркевич озвучил главный козырь подопечных Реброва в полуфинале плей-офф Лиги наций

Они агрессивны, очень сбиты, физически сильны, выносливы. Я не скажу, что они тактически играют. Это более атлетический футбол, чем тактический.

Удобный неудобный соперник – я в это не верю. Есть футболисты, есть настроение. Я думаю, что тренер сборной Украины Сергей Ребров знает, как играть. Я уверен, что он уже начал учить Боснию и подготовит какой-то план. И все у нас получится. Я верю в это!", – цитирует Пятова NV.

Напомним, по результатам жеребьевки плей-офф Лиги наций сборная Украины должна сыграть сначала с Боснией, а в случае прохода дальше с победителем пары Исландия – Израиль.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных