Україна – Боснія: Маркевич озвучив головний козир підопічних Реброва у півфіналі плей-офф Ліги націй
Легендарний український тренер Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчу України проти Боснії в плей-офф Ліги націй.
"Вважаю, що шлях В – оптимальний варіант. По-перше, останніми роками українська збірна успішно грає з балканцями, зокрема, суперника в півфіналі – Боснію та Герцеговину перемагала у відборі на останній чемпіонат світу. Отож, психологічна перевага буде на нашому боці. Важливо, що на відміну від боснійців в України в кожній ланці є лідер.
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Переконаний, що й з мотивацією не буде проблем. Керманич Сергій Ребров в недавніх матчах з Англією та Італією довів, що вміє налаштовувати підопічних. В тих поєдинках з грандами Україна зіграла на рівних, а боснійці – нижчі за класом, тому не дивно, що саме наших футболістів вважають фаворитами.
В іншій парі, як на мене, гору візьме Ізраїль, але українцям треба поки що зосередитися на півфіналі. Такий шанс пробитися на Євро-2024 не можна упустити. Бо йдеться не тільки про футбольний імідж України, а й можливість добре заробити", – цитує Маркевича Sport.ua.
Нагадаємо, за результатами жеребкування плей-офф Євро-2024 збірна України має зіграти спочатку з Боснією, а у разі проходу далі з переможцем пари Ісландія – Ізраїль.
Результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2024 – Україна отримала суперників, найкращий шлях з можливих