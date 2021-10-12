Збірна України отримає максимум підтримки від трибун Арени Львів під час поєдинку 8-го туру кваліфікації до Мундіалю в Катарі проти збірної Боснії і Герцеговини.

Усі квитки на відбірковий матч ЧС-2022 продані, повідомляє Metaratings.

Україна – Боснія і Герцеговина: команди визначилися з формою на матч кваліфікації ЧС-2022

Стадіон буде заповнений на 2/3 місткості. Раніше у Львові відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю представників УАФ. На ньому було визначено, що матч зможе відвідати близько 24 тисяч вболівальників.

Нагадаємо, що матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

Україна – Боснія і Герцеговина: анонс матчу відбору до ЧС-2022