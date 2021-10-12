Національні команди України та Боснії і Герцеговини обрали комплекти екіпірування на очний поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі, що пройде у Львові.

Збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Таке рішення ухвалили на нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу вранці. Боснійці зіграють у білому. Голкіпер балканців гратиме в жовтій формі. Натомість український воротар вийде на матч у зеленому екіпіруванні.

Нагадаємо, що матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

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